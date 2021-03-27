THY Euroleague'de haftanın MVP'si Vasilije Micic
27.03.2021 18:09
THY Euroleague'de 31. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Panathinaikos karşılaşmasında 21 sayı, 7 asist ve 4 riabund ile oynayan Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi.
THY Euroleague'de 31. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Panathinaikos karşılaşmasında 21 sayı, 7 asist ve 4 riabund ile oynayan Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi.
THY Euroleague'de 31. hafta geride kalırken, haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Vasilije Micic, 30 verimlilik puanı ile haftanın MVP'si seçildi. Lacivert-beyazlıların Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan ekibi Panathinaikos'u 85-65'lik skorla mağlup ettiği mücadelede Micic, 21 sayı, 7 asist, 4 riabund ve 1 topla çalma ile oynayarak galibiyeti getiren isimlerden olmuştu.
27 yaşındaki basketbolcu bu sezon 3. kez haftanın MVP'si seçildi.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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