Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de ikinci haftanın MVP'si Vasilije Micic
Son Dakika Güncel THY Euroleague'de ikinci haftanın MVP'si Vasilije Micic

THY Euroleague'de ikinci haftanın MVP'si Vasilije Micic

1 saat önce

THY Euroleague'in ikinci haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi.

THY Euroleague'de ikinci haftanın MVP'si Vasilije Micic, System.String[]

THY Euroleague'in ikinci haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi.

THY Euroleague'de ikinci haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Alman ekibi ALBA Berlin'i uzatmalar sonunda 106-105 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyette büyük rol oynayan Sırp basketbolcu Vasilije Micic, haftanın MVP'si seçildi. Micic, mücadeleyi 23 sayı, 13 asist, 4 top çalma ve 3 ribaund ile tamamladı.

25 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 32 verimlilik puanı aldı. Sırp basketbolcu, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si seçildi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, ALBA Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
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