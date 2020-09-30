THY Euroleague'de şov başlıyor

Türk Hava Yolları Euroleague'de 2020-2021 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Önemli organizasyonda Türkiye'yi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko temsil edecek.

Avrupa'nın en iyi basketbol takımlarının mücadele ettiği Türk Hava Yolları Euroleague, yarın start alacak. Tek gruptan toplam 18 takımın mücadele edeceği ligde Türkiye'den 2 takım bulunuyor. Organizasyonda Türkiye'yi Anadolu Efes ve Fenerbahçe temsil edecek.

Euroleague'de devre 30 Aralık'ta, normal sezon ise 9 Nisan 2021'de tamamlanacak. Sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

GEÇEN SEZON TAMAMLANMADI

2019-2020 sezonu korona virüs tedbirleri kapsamına sonlandırıldı. Lig 12 Mart'ta Covid-19 nedeniyle ertelendi. Euroleague yönetimi, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile sezonun iptal ettiğini duyurdu. Ligde geride kalan 28 haftada Anadolu Efes en yakın rakibi Real Madrid'in 2 galibiyet önünde lider konumda bulunuyordu.

Efes ile Fener 2. ve 26. haftalarda karşılaşacak

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasındaki derbi heyecanı 2. ve 26. haftalarda yaşanacak. İlk derbi, 8 Ekim'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. İki takım daha sonra 26 Şubat 2021 tarihinde Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

11 TAKIM SEYİRCİSİZ OYNAYACAK

Euroleague yönetimi, korona virüs tedbirleri kapsamında 2020-2021 sezonunda seyirci konusuna kısıtlama getirdi. Sezona 18 takımdan 11'i seyircisiz başlayacak. Bunlar Barcelona, ??Real Madrid, Baskonia, ALBA Berlin, Bayern Münih, Olympiacos, Panathinaikos, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv ve Kızılyıldız. Milano, CSKA Moskova, Khimki Moskova, Asvel, Valencia Basket, Zalgiris Kaunas ve Zenit için 400 ile 7 bin 500 aralığında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde seyircili oynamalarına izin verilecek.

EN ÇOK İSPANYA'DAN TAKIM VAR

Türkiye'den Anadolu Efes ve Fenerbahçe dışında turnuvada İspanya'dan Real Madrid, Barcelona Lassa, Baskonia ve Valencia Basket, Yunanistan'dan Olympiakos ve Panathinaikos, Rusya'dan CSKA Moskova, Khimki Moskova ve Zenit Saint Petersburg, Almanya'dan Bayern Munih ve Alba Berlin, İtalya'dan Olimpia Milano, İsrail'den Maccabi Tel Aviv, Litvanya'dan Zalgiris Kaunas, Fransa'dan Asvel Lyon-Villeurbanne ve Sırbistan'dan Kızılyıldız yer alıyor.

KUPA TARİHÇESİ

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen kupa, 1991'de FIBA Avrupa Ligi adı altında oynandı. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak Suproleague ve Euroleague adıyla oynandı. Daha sonra 2001-2002 sezonundan itibaren Euroeleague yönetimi tarafından tek kupa olarak düzenlenmeye başladı.

EN ÇOK KAZANAN REAL MADRİD

Çeşitli isimlerle devam eden organizasyonda 21 farklı takım zafere ulaştı. Turnuvanın ilk şampiyonu ASK Riga oldu.

İspanyol takımı Real Madrid ise 10 kez ile en çok şampiyon olan takım konumunda bulunuyor. Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldıktan sonra 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018 yılında elde etti. Madrid'i Rus ekibi CSKA Moskova 8 şampiyonlukla takip ederken, İsrail'den Maccabi FOX Tel Aviv ve Yunanistan'dan Panathinaikos'un da 6 şampiyonluğu bulunuyor. Türkiye'den de Fenerbahçe, 2016 yılında İstanbul'daki Final-Four'da kupayı kazanmıştı.

EN BAŞARILI ANTRENÖR ZELJKO OBRADOVİC

Fenerbahçe'nin eski Başantrenörü Zeljko Obradovic, kupa tarihinde en çok kupayı kazanan antrenör olarak dikkat çekiyor. Sırp çalıştırıcı, kariyerinde 9 şampiyonluk yaşadı. 2016 yılında sarı-lacivertlileri de şampiyon yapan Obradovic, ilk şampiyonluğunu 1992 yılında Partizan ile yaşadı. Deneyimli antrenör 5 kez Panathinaikos ile, 1'er kez de Joventut Badalona ve Real Madrid ile kupayı aldı.

(İHA)