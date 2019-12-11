THY Euroleague'de Türk derbisi zamanı: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Euroleague'de Türk derbisi zamanı: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes - Son Dakika Spor

THY Euroleague'de Türk derbisi zamanı: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

7 saat önce

THY Euroleague'in 13. haftası Türk derbisine sahne olacak ve Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

THY Euroleague'de Türk derbisi zamanı: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes, System.String[]

THY Euroleague'in 13. haftası Türk derbisine sahne olacak ve Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.


THY Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 12 haftada 10 galibiyeti bulunan lacivert-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertliler ise 5 galibiyet ve averajla 12. sırada bulunuyor. İki takım bu sezonki ilk karşılaşmalarını Avrupa'da yapacak. Ligde ise 14 Aralık'ta mücadele edecek.


Euroleague'de 14. randevu


Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fener 10 kez parkeden galip ayrılırken, Efes ise 3 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım geçtiğimiz sezon Euroleague'de 1'i Final-Four, 2'si normal sezon maçı olmak üzere 3 kez karşılaştı. Efes, Final-Four'da sarı-lacivertlileri 92-73'lük skorla yenerek finale çıkmıştı.


Bu sezona iyi başlayan ve liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes Euroleague'de 6 maçlık galibiyet serisine sahip bulunuyor. Sezona kötü başlayan fakat aldığı galibiyetlerle üst sıralara tırmanmaya başlayan Fenerbahçe de son 3 karşılaşmayı galip kapadı.


İstatistiklerle iki takım


Euroleague'de Anadolu Efes 86.4 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Fenerbahçe ise 77.7 sayı ortalamasıyla oynuyor. Efes'de Shane Larkin 22.2 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Fenerbahçe'de de Nando de Colo 20.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'de Ozan Tufan krizi
İngilizler çıldırdı! F.Bahçeli yıldıza 140 milyon TL Ali Koç isyan etti! "Kervan yolda düzülür" Meclis'te bütçe görüşmelerinde kavga çıktı! Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

Son Dakika Haberleri
17:40 Sergen Yalçın: Benim adıma yapılan paylaşım komikti - Spor
17:36 Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Spor
17:35 Felipe Melo Kapadokya'da - Spor
17:32 Temlik alan eski yöneticilerden Denizlispor'a şok icra - Spor
17:30 Türk Hava Yolları Final Etabı'na yükseldi - Spor
16:19 Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! - Spor
15:45 G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok - Spor
15:34 G.Saray'dan TFF patlaması! "Türkiye'yi ayağa kaldıracağız" - Spor
15:31 Bir dönem Süper Lig'i sallayan Karabükspor, kapanmanın eşiğine geldi - Spor
14:33 UEFA G.Saray'ı unutmadı! Çarpıcı paylaşım - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 17:41:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: THY Euroleague'de Türk derbisi zamanı: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]