Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de Türk takımları 2'de 0
Son Dakika Güncel THY Euroleague'de Türk takımları 2'de 0

THY Euroleague'de Türk takımları 2'de 0

7 saat önce

THY Euroleague'de 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos'a, Fenerbahçe de evinde Zalgiris Kaunas'a mağlup oldu.

THY Euroleague'de Türk takımları 2'de 0, System.String[]

THY Euroleague'de 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos'a, Fenerbahçe de evinde Zalgiris Kaunas'a mağlup oldu.

THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı dün oynanan maçlarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları istedikleri performansı sergileyemedi ve galibiyet çıkaramadı. Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 86-70'lik skorla mağlup oldu ve 2. yenilgisini aldı. Euroleague'de kötü günler geçiren Fenerbahçe Beko, Zalgiris Ksunas karşısında da dur diyemedi. Sarı-lacivertliler, evinde Litvanya ekibine 79-76'lık skorla mağlup oldu ve bu sezonki 5. yenilgisini yaşadı.

Ligde bu haftaki maçların ardından yenilgisiz ekip kalmadı. 6. hafta sonunda CSKA Moskova averajla liderlik koltuğunda oturuyor. CSKA'yı yine tek yenilgileri olan Barcelona ikinci ve Olimpia Milano da üçüncü olarak takip ediyor. Ligde 4 galibiyeti olan Efes 6. sırada yer alırken, tek galibiyetli Fenerbaçe ise 17. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında da Valencia var.

THY Euroleague'de 6. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Kızılyıldız: 90 - BC Khimki Moskova: 78

Panathinaikos: 86 - Anadolu Efes: 70

Zenit Saint Petersburg: 70 - CSKA Moskova: 87

Fenerbahçe: 76 - Zalgiris Kaunas: 79

Valencia Basket: 81 - Asvel Lyon-Villeurbanne: 72

EA7 Olimpia Milano: 83 - FC Barcelona: 70

Olympiakos: 65 - Maccabi FOX Tel Aviv: 90

Real Madrid: 85 - ALBA Berlin: 71

Saski Baskonia: 93 - Bayern Münih: 60

(Oğuzhan Ort/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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