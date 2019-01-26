Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de Türk Takımları 3'te 2 Yaptı

THY Euroleague'de Türk Takımları 3'te 2 Yaptı

1 saat önce

THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Darüşşafaka rakiplerini mağlup ederken, Anadolu Efes ise sahadan üzgün ayrıldı.

THY Euroleague'de Türk Takımları 3'te 2 Yaptı, System.String[]
THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Darüşşafaka rakiplerini mağlup ederken, Anadolu Efes ise sahadan üzgün ayrıldı. THY Euroleague'de 20. haftası dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Türk takımları haftayı 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle kapadı. Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'u 90-75 mağlup ederek, üst üste 3. galibiyetini aldı. Darüşşafaka da İstanbul'da mücadele ettiği İspanyol temsilcisi Saski Baskonia'yı 80-75'lik skorla yendi ve 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Anadolu Efes ise İspanya'da Real Madrid'e 92-84 yenildi.

LİDER FENERBAHÇE

Ligde 20. haftanın ardından Fenerbahçe 18 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Fener'i 16 galibiyetli Real Madrid ile 15 galibiyetli CSKA Moskova takip ediyor. Ligde 13 galibiyeti bulunan Anadolu Efed dördüncü, Darüşşafaka ise son yer alıyor. THY Euroleague'de 20. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Fenerbahçe Beko: 90 - Olympiakos: 75 Maccabi FOX Tel Aviv: 84 - Panathinaikos: 75 EA7 Olimpia Milano: 80 - Zalgiris Kaunas: 70 Real Madrid: 92 - Anadolu Efes: 84 BC Khimki Moskova: 60 - Bayern Münih: 71 Darüşşafaka Tekfen: 80 - Saski Baskonia SAD: 75 Buducnost Podgorica: 75 - Gran Canaria: 70 FC Barcelona Lassa: 76 - CSKA Moskova: 84

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Darüşşafaka, Fenerbahçe, Türk Hava Yolları, Spor
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