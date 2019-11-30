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THY Euroleague'de yeni lider Anadolu Efes

6 saat önce

THY Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe, rakiplerini mağlup etme başarısı gösterdi.

THY Euroleague'de yeni lider Anadolu Efes, System.String[]

THY Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe, rakiplerini mağlup etme başarısı gösterdi. Efes ayrıca bu hafta liderlik koltuğuna yükseldi.


THY Euroleague'in 11. haftası dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Rus ekibi Khimki Moskova'yı 89-76 mağlup ederek bu sezonki 4. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi Bayern Münih ile oynarken Shane Larkin'in 49 sayı ile rekor kırdığı müsabakadan 104-75'lik skorla galip ayrıldı. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini elde etti.


Euroleague'de bu hafta liderlik el değişti ve ligin yeni lideri Anadolu Efes oldu. Efes'i Barcelona ve Real Madrid takip etti. Fenerbahçe 14. sırada yer alırken, ligin son sırasında ise Zenit bulunuyor.


Euroleague'de haftanın toplu sonuçları şöyle:


Fenerbahçe Beko: 89 - Khimki Moskova: 76


Kızılyıldız: 76 - Valencia Basket: 73


Panathinaikos: 100 - Saski Baskonia: 68


ALBA Berlin: 69 - Zalgiris Kaunas: 62


FOX Tel Aviv: 93 - Asvel Lyon-Villeurbanne: 62


Zenit Saint Petersburg: 71 - Real Madrid: 86


Anadolu Efes: 104 - Bayern Münih: 75


Olympiakos: 91 - EA7 Olimpia Milano: 70


FC Barcelona: 67 - CSKA Moskova: 96 - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:37 Kaynak: İHA
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