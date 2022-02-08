THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Real Madrid: 51 - Son Dakika

THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında karşı karşıya geldiği İspanyol ekibi Real Madrid'i 66-51'lik skorla mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sreten Radovic xx, Gytis Vilius xx, Robert Vyklicky xx
Fenerbahçe Beko: Henry xx 8, Pierre xx 10, Booker xx 6, Melih Mahmutoğlu xx 10, Ahmet Düverioğlu x, Floyd xx 9, Polonara xx 5, Guduric xx 12, İsmet Akpınar xx 6, Metecan Birsen x
Başantrenör: Aleksandar Djordjevic
Real Madrid: Llull xx 12, Tavares xx 13, Aaron xx 4, Poirier xx 2, Abalde x, Fernandez xx 6, Thompkins xx 3, Causeur xx 2, Williams- Goss xx 2, Yabusele x, Randolph x
Başantrenör: Pablo Laso
1. periyot: 19- 8 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 27-18 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. periyot: 48- 30 (Fenerbahçe Beko lehine)
(İHA)
Kaynak: İHA
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