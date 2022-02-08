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THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Real Madrid: 51 - Son Dakika

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Real Madrid: 51

08.02.2022 23:03
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Real Madrid: 51

THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında karşı karşıya geldiği İspanyol ekibi Real Madrid'i 66-51'lik skorla mağlup etti.

THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında karşı karşıya geldiği İspanyol ekibi Real Madrid'i 66-51'lik skorla mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic xx, Gytis Vilius xx, Robert Vyklicky xx

Fenerbahçe Beko: Henry xx 8, Pierre xx 10, Booker xx 6, Melih Mahmutoğlu xx 10, Ahmet Düverioğlu x, Floyd xx 9, Polonara xx 5, Guduric xx 12, İsmet Akpınar xx 6, Metecan Birsen x

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

Real Madrid: Llull xx 12, Tavares xx 13, Aaron xx 4, Poirier xx 2, Abalde x, Fernandez xx 6, Thompkins xx 3, Causeur xx 2, Williams- Goss xx 2, Yabusele x, Randolph x

Başantrenör: Pablo Laso

1. periyot: 19- 8 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 27-18 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. periyot: 48- 30 (Fenerbahçe Beko lehine)

(İHA)

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Real Madrid: 51
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Real Madrid: 51
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Real Madrid: 51
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Real Madrid: 51
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Real Madrid: 51
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Real Madrid: 51
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Real Madrid: 51

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Türk Hava Yolları, Real Madrid, Euroleague, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Real Madrid: 51 - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Real Madrid: 51 - Son Dakika
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