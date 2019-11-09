Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'in 7. haftasında Türk takımları 2'de 2
Son Dakika Spor THY Euroleague'in 7. haftasında Türk takımları 2'de 2

THY Euroleague'in 7. haftasında Türk takımları 2'de 2

7 saat önce

THY Euroleague'in 7. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u, Fenerbahçe de sahasında Bayern Münih'i mağlup etmeyi başardı.

THY Euroleague'in 7. haftasında Türk takımları 2'de 2, System.String[]

THY Euroleague'in 7. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u, Fenerbahçe de sahasında Bayern Münih'i mağlup etmeyi başardı.


THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Türk takımları bu haftayı galibiyetle kapattı. Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olympiakos'u 86-67'lik skorla mağlup ederek bu sezonki 5. galibiyeti aldı. Fenerbahçe de sahasında karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih 90-82'lik skorla yendi ve 3 maç sonra kazanarak ligdeki 2. galibiyetini elde etti.


Ligde 7 hafta geride kalırken tek mağlubiyeti bulunan Barcelona averajla zirvede yer alırdı. Barca ile aynı puandaki Olimpia Milano da ikinci sırada bulunurken, Anadolu Efes averajla 5. sırada, Fenerbahçe de 14. sırada yer aldı. Ligin son sırasında ise Valencia Basket var.


THY Euroleague'de haftanın sonuçları şöyle:


Zenit Saint Petersburg: 73 - BC Khimki Moskova: 87


Kızılyıldız: 60 - Real Madrid: 75


Olympiakos: 67 - Anadolu Efes: 86


Maccabi FOX Tel Aviv: 104 - ALBA Berlin: 78


EA7 Olimpia Milano: 81 - Saski Baskonia: 74


Fenerbahçe Beko: 90 - Bayern Münih: 82


Zalgiris Kaunas: 86 - FC Barcelona: 93


Panathinaikos: 91 - Valencia Basket: 80


Asvel Lyon-Villeurbanne: 67 - CSKA Moskova: 66 - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
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