Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'in 8. haftasında Türk takımları 2'de 1
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THY Euroleague'in 8. haftasında Türk takımları 2'de 1

6 saat önce

THY Euroleague'de 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi Zenit Saint Petersburg'u mağlup ederken, Fenerbahçe ise Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya yenildi.

THY Euroleague'in 8. haftasında Türk takımları 2'de 1, System.String[]

THY Euroleague'de 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi Zenit Saint Petersburg'u mağlup ederken, Fenerbahçe ise Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya yenildi.

THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Türk takımları haftayı 1 galibiyetle tamamladı. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Rus temsilcisi Zenit Saint Petersburg'u 90-88 mağlup etti. Fenerbahçe ise Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya 88-70'lik skorla yenildi. Bu hafta İspanya derbisinden ise Real Madrid çıktı. Madrid, evinde mücadele ettiği Barcelona'yı 86-76'lık skorla geçti.

LİDER MACCABİ TEL AVİV

Ligde 8 hafta geride kalırken 6 takım 2 mağlubiyetle zirvede bulunuyor. Bu takımlardan Maccabi Tel Aviv averajla zirvede yer alırken, CSKA Moskova ikinci, Barcelona üçüncü, Khimki Moskova dördüncü, Anadolu Efes beşinci ve Olimpia Milano da altıncı sırada bulunuyor. Ligde 2 galibiyeti bulunan Fenerbahçe ise haftayı 15. sırada tamamladı.

Euroleague'de haftanın toplu sonuçları şöyle:

Khimki Moskova: 87 - EA7 Olimpia Milano: 79

Anadolu Efes: 90 - Zenit Saint Petersburg: 88

Panathinaikos: 105 - ALBA Berlin: 106

Saski Baskonia SAD. 83 - Maccabi FOX Tel Aviv: 113

Real Madrid: 86 - FC Barcelona: 76

CSKA Moskova: 88 - Fenerbahçe Beko: 70

Kızılyıldız: 72 - Asvel Lyon-Villeurbanne: 74

Olympiakos: 83 - Zalgiris Kaunas: 74

Valencia Basket: 82 - Bayern Münih: 56

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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