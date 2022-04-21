THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66 - Son Dakika
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THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66

21.04.2022 23:46
THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66

THY Euroleague play-off turu ikinci maçında Anadolu Efes, İtalya deplasmanında Olimpia Milano'ya 73-66 mağlup oldu ve seride durum 1-1'e geldi.

THY Euroleague play-off turu ikinci maçında Anadolu Efes, İtalya deplasmanında Olimpia Milano'ya 73-66 mağlup oldu ve seride durum 1-1'e geldi.

THY Euroleague play-off turu ikinci maçında Anadolu Efes, İtalya'da Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi. İlk periyot ev sahibi ekibin 19-17 üstünlüğü ile sona ererken, devre ise 33-33 eşitlikle tamamlandı. Üçüncü periyot da tekrar üstünlüğü ele geçiren (53-52) İtalyan ekibi, salondan da 73-66 galip ayrıldı. Bu sonuçla seri 1-1'e geldi. Serinin 3 ve 4. maçları İstanbul'da oynanacak, 3 galibiyete ulaşın ekip adını Final Four'a yazdıracak.

(İHA)

THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66
THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66
THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66
THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66
THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66
THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66
THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66
THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66
THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66
THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66
THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66
THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66
THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66
THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66

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Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Euroleague, Milano, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66 - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66 - Son Dakika
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