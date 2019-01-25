THY Euroleague: Real Madrid: 92 - Anadolu Efes: 84
1 saat önce
THY Euroleague'in 20. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e 92-84 mağlup oldu.
THY
Euroleague'in 20. haftasında Anadolu Efes
, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid
'e 92-84 mağlup oldu.
THY Euroleague'in 20. haftasında İspanyol ekibi Real Madrid ile Anadolu Efes, Wizink Center'da karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen ilk periyot 21-21 eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta da iki başa baş bir mücadele yaşanırken iki takım soyunma odasına 42-42 beraberlikle girdi. Üçüncü periyotta ev sahibi ekip daha etkili olurken final periyoduna 64-61 üstünlükle başladı. Anadolu Efes, 4. periyotta rakibine üstünlük kuramayınca salondan 92-84 mağlup ayrıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:11 Kaynak: İHA
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