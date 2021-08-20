THY, eylül ayında yolcularını 254 destinasyona ulaştırmayı planlıyor - Son Dakika

Açıklamada, uçuş takviminin 30 Eylül 'e kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği kaydedildi.

Yolcuların 254 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, " 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın." ifadeleri kullanıldı.

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