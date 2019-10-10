THY Eylül ayında yüzde 82 doluluk oranına ulaştı

Türk Hava Yolları Eylül ayı yolcu ve kargo rakamlarını açıkladı. Türk Hava Yolları Eylül ayında yüzde 82.9 doluluk oranıyla uçarken, yılın dokuz ayında 56,4 milyon yolcu taşıdı.



İstanbul Havalimanı'na taşınmasının ardından büyümeye devam eden Türk Hava Yolları 2019 yılının dokuz ayında 56,4 milyon yolcu taşıdı. Türk Hava Yolları Eylül ayında ise yüzde 82,9 doluluk oranı ile uçarken, aynı ayda taşınan 6,7 milyon yolcu taşıdı.



Dış hat yolcu sayısı arttı



Türk Hava Yolları'nın Eylül ayında dış hatlarda doluluk oranı yüzde 82,5 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşların doluluk oranı yüzde 86,1 oldu. Türk Hava Yollarının dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 6,2'lik, Dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında yüzde 5,5'lik artış gerçekleşti.



Kargo'da artış sürüyor



Eylül ayında taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 seviyesinde arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 11,8 ile Afrika, yüzde 11,5 ile Kuzey Amerika, yüzde 11,4 ile Uzak Doğu ve yüzde 10,7 ile Avrupa katkı sağladı.



Ocak-Eylül 2019 Trafik Sonuçları değerlendirmesine göre ise;



2019 yılının ilk dokuz ayında yolcu sayısı yaklaşık 56,4 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Eylül 2019 döneminde yüzde 81,4 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,7 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,4 seviyesine ulaştı.



Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 3,9'luk artış yaşandı.



2019 yılının ilk dokuz ayında toplam taşınan Kargo ve Posta geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,6 artarak 1,1 milyon tona ulaştı. - İSTANBUL