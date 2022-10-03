THY: Fas'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika
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THY: Fas'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

03.10.2022 12:14
THY: Fas'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY), Fas uçuşlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Fas uçuşlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Koronavirüs önlemlerini kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Fas'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Fas'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır. Bağlantıda yer alan yolcu sağlık formunun doldurma zorunluluğu devam etmektedir" bilgilendirilmesi yapıldı.


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Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Koronavirüs, PCR Testi, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY: Fas'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: THY: Fas'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika
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