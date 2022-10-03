Koronavirüs önlemlerini kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Fas'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Fas'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır. Bağlantıda yer alan yolcu sağlık formunun doldurma zorunluluğu devam etmektedir" bilgilendirilmesi yapıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › THY: Fas'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika

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