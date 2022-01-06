Üye Girişi
THY, FAS'TAN TAHLİYE UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika

THY, FAS'TAN TAHLİYE UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ

06.01.2022 00:08

TÜRK Hava Yolları(THY), Kovid-19 Omicron varyantı nedeniyle Fas hükümetinin hava sahasını tüm yolcu uçuşlarına kapatmasının ardından ülkede kalan 310 kişiyi tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirdi.

TÜRK Hava Yolları(THY), Kovid-19 Omicron varyantı nedeniyle Fas hükümetinin hava sahasını tüm yolcu uçuşlarına kapatmasının ardından ülkede kalan 310 kişiyi tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirdi.

Fas'ın Kazablanka şehrinden kalkan THY'nin TK-618 sefer sayılı tahliye uçuşuyla 310 yolcu, saat 22.55'de İstanbul Havalimanı'na geldi. Uçuşta, Türk yolcuların yanı sıra Fas'ta mahsur kalan diğer ülke vatandaşları da yer aldı. Yabancı yolcuların kendi ülkelerine gitmek üzere aktarma yaptılar.

Türkiye gelen iş adamı Mehmet Bağ, yolculuklarının iyi geçtiğini söyledi. Fas'ta ikamet ettiğini belirten Bağ, "Bizim için karantina yoktu. Uçuşu kolay buldum. THY'nin uçağı vardı. Bir sıkıntımız yok çok şükür." dedi. Ankara'da ikamet eden Fas vatandaşı Zeynep Şuger, koronavirüs nedeniyle Fas'ın hava sahasını kapattığını belirterek, "Uçuş için çok beklemedim. Uçuşa bakıp aldım. Burada yaşıyorum. Ankara'ya gideceğim" ifadelerini kullandı.

RUS AİLE İSTANBUL AKTARMALI MOSKOVA'YA UÇTU

Natalia Zharikova, tatil için Fas'ın Kazablanka şehrine gittiklerini kaydetti. Yaklaşık 2 buçuk aydır orada bulunduklarını anlatan Zharikova, "Yeni yılda karantina vardı. Yılbaşını ailemizle ve arkadaşlarımızla geçirdik. Bazı uçuşlar iptal edildi. Çok uçuş yoktu. 5 Ocak'a bilet bulabildik. Kazablanka'dan ayrıldık" diye konuştu. Zharikova ailesiyle birlikte İstanbul'dan Moskova'ya gideceklerini belirtti.

TAHLİYE SEFERLERİ DEVAM EDECEK

Öte yandan Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Fas'tan Türkiye'ye yapılacak özel uçuşlar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Buna göre, THY Ocak ayı sonuna kadar, Kazablanka V. Muhammed Uluslararası Havalimanı'ndan en az 9 özel sefer daha düzenleyecek. Açıklamada bilet satın alma işlemlerinin Fas'taki seyahat acentelerinden, THY'nin bilet satış büroları ile internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtildi.

THY, FAS'TAN TAHLİYE UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ
THY, FAS'TAN TAHLİYE UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ
THY, FAS'TAN TAHLİYE UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ
THY, FAS'TAN TAHLİYE UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ
THY, FAS'TAN TAHLİYE UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ

YORUMLAR
500

Türk Hava Yolları, Münir Karaloğlu, İstanbul, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY, FAS'TAN TAHLİYE UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika


Arkadaşının devesini sevmek için ahıra giren kadın ölü bulundu! Arkadaşının devesini sevmek için ahıra giren kadın ölü bulundu!         
00:21
Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti         
00:10
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
00:20 Arkadaşının devesini sevmek için ahıra giren kadın ölü bulundu!
00:10 Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, KGAÖ ülke liderlerinden yardım talep etti! Rusya 4 maddelik şartlarını sıraladı
00:09 Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti
23:32 Kara Kartal, penaltılara giden finalde Antalyaspor'u mağlup etti! Süper Kupa'yı 9. kez müzesine götürdü
23:18 TOGG, ABD'de sergilendi! İşte sedan modelinden ilk görüntüler
23:09 Kazakistan'daki protestolarda 8 güvenlik gücü yaşamını yitirdi, 317 kişi yaralandı
22:56 Lise öğrencilerinin kavgasına veliler de dahil oldu, ortalık birbirine girdi
22:26 Feci kazada ön camdan fırlayan kadın eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı
22:12 Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı
22:01 Ahmet Ağaoğlu'ndan büyük gaf! Utancından ne diyeceğini bilemeyen Visca, donup kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 00:31:08. #1.11#
SON DAKİKA: THY, FAS'TAN TAHLİYE UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement