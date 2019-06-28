THY FİLOYA YENİ KATILAN BOEİNG 787-9 DREAMLİNER UÇAĞINA EREN BÜLBÜL ANISINA "MAÇKA" ADINI VERDİ
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Türk Hava Yolları (THY) filoya yeni katılan ve rüya uçak olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner uçağına Şehit Eren Bülbül anısına "Maçka" adı verildi.
Türk Hava Yolları
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:57 Kaynak: DHA
(THY) filoya yeni katılan ve rüya uçak olarak adlandırılan Boeing
787-9 Dreamliner uçağına Şehit Eren Bülbül anısına "Maçka
" adı verildi. Uçağın görüntüsü THY'nin sosyal medya hesabından yayınlandı.
THY, Trabzon
'da 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün anısına memleketi "Maçka" ismi verilen uçağın sefere çıkması için hazırlıklara başladı. THY'nin resmi Twitter
hesabından "İyi ki varsın Eren! Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da" ifadeleriyle paylaşım yapıldı.
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