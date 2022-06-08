THY, Fransa'da yapılacak grev nedeniyle bir seferini iptal etti - Son Dakika
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THY, Fransa'da yapılacak grev nedeniyle bir seferini iptal etti

08.06.2022 17:04
THY, Fransa'da yapılacak grev nedeniyle bir seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Paris-Charles de Gaulle Havalimanı personelinin yapacağı grev nedeniyle yarınki TK 1830 sayılı Paris-İstanbul Havalimanı seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Paris- Charles de Gaulle Havalimanı personelinin yapacağı grev nedeniyle yarınki TK 1830 sayılı Paris- İstanbul Havalimanı seferinin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan bilgilendirmede, Fransa'daki grev nedeniyle planlanan uçuşların yüzde 25 oranında azaltılacağı belirtilerek, "9 Haziran'da Türkiye saatiyle 08.00-15.00'te yangınla mücadele ve acil durum ekipleri grev yapacağı için kapasite kısıtlaması (% 25) yapılacaktır. Sabah icrası planlanan TK 1830 Paris-İstanbul seferimiz iptal edilmiştir." denildi.

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Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

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