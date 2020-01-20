THY, Garanti BBVA ile yollarının ayrıldığına dair çıkan haberleri yalanladı - Son Dakika

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THY, Garanti BBVA ile yollarının ayrıldığına dair çıkan haberleri yalanladı
6 saat önce
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı yayın organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor" haberlerinin asılsız olduğunu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:22 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı yayın organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor" haberlerinin asılsız olduğunu ifade etti.
Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bazı yayın organlarında yer alan, 'Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor' haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."
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