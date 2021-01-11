THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara "ventilli maske" uyarısı - Son Dakika

THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara "ventilli maske" uyarısı
11.01.2021 17:57
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yetkili otoritelerce uçak içinde ventilli (filtreli) maske kullanımının yasaklandığını belirterek yolcuları uyardı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yetkili otoritelerce uçak içinde ventilli (filtreli) maske kullanımının yasaklandığını belirterek yolcuları uyardı.
Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filtreli maskelerin kullanımının yasaklandığını açıkladı.
Bilal Ekşi, paylaşımında, "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Ali Koç, maç sonrası esti gürledi: Fenerbahçe'nin ne olduğunu gösteririz Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu feci şekilde can verdi Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu Melania Trump, Kongre baskını ve hakkındaki iddialarla ilgili konuştu: Utanç verici Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı