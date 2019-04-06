Son Dakika Haberleri: THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Taşınmayı Saat 11.00 İtibariyle Bitirmiş Olduk

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Taşınmayı Saat 11.00 İtibariyle Bitirmiş Olduk

44 dakika önce

ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınması ile ilgili açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Gece yarısına kadar sürmesi planlanan taşınmayı biz 11.00 itibariyle bitirmiş olduk. ve tüm kapalı yollar trafiğe açıldı" dedi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Taşınmayı Saat 11.00 İtibariyle Bitirmiş Olduk, System.String[]
ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınması ile ilgili açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Gece yarısına kadar sürmesi planlanan taşınmayı biz 11.00 itibariyle bitirmiş olduk. ve tüm kapalı yollar trafiğe açıldı" dedi.

İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı. Ankara'ya gidecek yolculara ilk uçuş anısına hediye takdim eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada, "Taşınma beklediğimizden de çok iyi neticelendi. Gece yarısına kadar sürmesi planlanan taşınmayı biz saat 11.00 itibariyle bitirmiş olduk. ve tüm kapalı yollar trafiğe açıldı" dedi.

"EKİBİMİZ BU TAŞINMAYA 9 AYDIR ÇALIŞIYORDU"

Uçakların çoğunun İstanbul Havalimanı'na nakledildiğini söyleyen Ekşi, "Bugün ilk seferimizi Ankara'ya yapacağız. Bundan sonra normal operasyona geçeceğiz. Şu ana kadar her şey beklediğimizin de üzerinde çok güzel neticelendi. Ekibimiz bu taşınmaya 9 aydır çalışıyordu. Bu çalışmanın karşılığını da çok başarılı bir şekilde aldılar. Burada yolcularımızla tek tek sohbet etme imkanımız oldu. Bütün yolcularımız burası harika bir havalimanı diyorlar. Çok güzel duygularla ayrılıyor buradan. Böyle bir zafer anıtına kavuştuğumuz için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:36 Kaynak: DHA

İstanbul, Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları, Güncel
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