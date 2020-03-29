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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: "Uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden geliniz"
22 dakika önce
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bilet işlemleri için uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden gelinmesi çağrısını yaptı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bilet işlemleri için uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden gelinmesi çağrısını yaptı.
Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlara yapılacak tüm seferlere ait tarife tablosunu paylaştı.
Bu seferler için sadece seyahat belgesine sahip olan yolcuların bilet alabileceğini aktaran Ekşi, "Lütfen bilet işlemleriniz için uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden geliniz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:38 Kaynak: AA
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