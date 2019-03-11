THY Genel Müdürü Ekşi'den Boeing 737 Max Açıklaması

ETİYOPYA Havayolları'na ait Boeing 737 MAX tipi uçağın düşmesinin ardından, filosunda Boeing 737 MAX tipi uçak bulunduran Türk Hava Yolları (THY) bir açıklama yaptı.

ETİYOPYA Havayolları'na ait Boeing 737 MAX tipi uçağın düşmesinin ardından, filosunda Boeing 737 MAX tipi uçak bulunduran Türk Hava Yolları (THY) bir açıklama yaptı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Sevgili yolcularımız Boeing 737 MAX operasyonları ile ilgili olarak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz. Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetini en üst seviyede uyarak yürütüyoruz"dedi. - İstanbul

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