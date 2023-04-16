THY Genel Müdürü Ekşi'den deprem bölgesine yönelik seferlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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THY Genel Müdürü Ekşi'den deprem bölgesine yönelik seferlere ilişkin açıklama Açıklaması

16.04.2023 21:22
THY Genel Müdürü Ekşi'den deprem bölgesine yönelik seferlere ilişkin açıklama Açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 16 Şubat'tan itibaren Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) yayımladığı NOTAM nedeniyle Hatay'a gidiş seferlerinin yolcusuz yapıldığını, Hatay çıkışında ise normal yolcu alındığını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 16 Şubat'tan itibaren Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) yayımladığı NOTAM nedeniyle Hatay'a gidiş seferlerinin yolcusuz yapıldığını, Hatay çıkışında ise normal yolcu alındığını bildirdi.

Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kendilerine deprem bölgesine yapılan uçuşlarla ilgili bazı sorular geldiğini belirtti.

Deprem bölgesine uçuşların aralıksız devam ettiğini ifade eden Ekşi, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesine uçuşlarımız aksamadan ve sabit 550 lira fiyatla sürdürülmektedir. İmkanlar ölçüsünde ek seferler de konulmaktadır. Hatay'a da bu çerçevede seferlerimiz aksamadan devam etmektedir. Hatay'a 16 Şubat tarihinden itibaren DHMİ'nin yayımladığı NOTAM sebebiyle gidişte yolcu alınmamaktadır. (İnsani yardım ve kurtarma amaçlı yolcular hariç) Hatay çıkışında ise normal yolcu alınmaktadır. Örneğin, 17 Nisan Pazartesi Hatay'dan 7 seferimiz bulunmaktadır."

Kaynak: AA
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Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, Deprem, Hatay, Güncel, Son Dakika

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