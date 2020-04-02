THY Genel Müdürü Ekşi'den iptal seferlerin bilet iadeleri hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika

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THY Genel Müdürü Ekşi'den iptal seferlerin bilet iadeleri hakkında açıklama Açıklaması
6 saat önce
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen seferlere ait bilet ücretlerinin uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebileceğini bildirdi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen seferlere ait bilet ücretlerinin uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebileceğini bildirdi.
Ekşi, Twitter hesabından, salgın sebebiyle havayollarının zorunlu iptal ettikleri seferlere ait bilet ücretlerinin yolculara geri ödenmesi konusunda açıklama yaptı.
Bilal Ekşi, "İptal edilen seferlere ait bilet ücretleri, SHGM yönetmeliğine göre uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebilecektir. Bilet değişikliği ve açığa alma, ücretsiz yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:40 Kaynak: AA
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