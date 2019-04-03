Son Dakika Haberleri: THY Genel Müdürü Ekşi'den, Tav Ceo'su Şener'e Veda Ziyareti

THY Genel Müdürü Ekşi'den, Tav Ceo'su Şener'e Veda Ziyareti

35 dakika önce

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma öncesi, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, TAV CEO'su Sani Şener'e veda ziyaretinde bulundu.

THY Genel Müdürü Ekşi'den, Tav Ceo'su Şener'e Veda Ziyareti, System.String[]
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma öncesi, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, TAV CEO'su Sani Şener'e veda ziyaretinde bulundu.

İstanbul Havalimanı ve taşınma konularındaki sohbetin ardından Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, TAV CEO'su Sani Şener'e üzerinde teşekkür notu olan bir plaket ve uçak maketi hediye etti. Görüşme fotoğrafını "Şimdi veda zamanı" başlığı ile sosyal medya hesabından yayınlayan  THY Genel Müdürü Ekşi, "Yıllarca Atatürk Havalimanı'nda hizmet veren TAV ailesine ve TAV CEO'su Sani Şener Bey'e, şirketimize ve Türk Havacılığına yaptıkları hizmet için teşekkür ederim." açıklamasını takipçileri ile paylaştı. TAV CEO'su Sani Şener ise instagram hesabından, takipçilerine "Çok değerli dostum THY Genel Müdürü Bilal Ekşi uzun yıllar birlikte çalıştığımız bir arkadaşım. Veda etmeye geldi ve TAV'a çok teşekkür etti.Bu nazik davranışından ötürü kendisine ve THY'ye çok teşekkür ettim bende.Bundan sonra hizmet verdiğimiz diğer 14 havalimanında küresel markamız THY ile çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.(Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:27 Kaynak: DHA

CEO, Türk Hava Yolları, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yanan Çatıya Damacana ile Müdahale Etmeye Çalıştı Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:02:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY Genel Müdürü Ekşi'den, Tav Ceo'su Şener'e Veda Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]