Son Dakika Haberleri: THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara gecikme bilgilendirmesi
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THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara gecikme bilgilendirmesi

1 saat önce

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Macaristan hava sahasından kaynaklanan gecikmelerden dolayı yolcuları bilgilendirdi.

THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara gecikme bilgilendirmesi, System.String[]
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Macaristan hava sahasından kaynaklanan gecikmelerden dolayı yolcuları bilgilendirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından Ekşi, "Yaz aylarında maalesef Avrupa ülkeleri hava sahasındaki problemler o sahayı kullanacak seferlerimizde gecikmelere yol açmaktadır. Bugün de Macaristan hava sahasından dolayı bazı seferlere 1 saati bulan kalkış kısıtlamaları verilmiştir. Etkilerini minimize etmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.(Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:08 Kaynak: DHA
Bilal Ekşi, Macaristan, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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