THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara gecikme bilgilendirmesi
1 saat önce
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Macaristan hava sahasından kaynaklanan gecikmelerden dolayı yolcuları bilgilendirdi.
Türk Hava Yolları
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:08 Kaynak: DHA
Genel Müdürü Bilal Ekşi
, Macaristan
hava sahasından kaynaklanan gecikmelerden dolayı yolcuları bilgilendirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından Ekşi, "Yaz aylarında maalesef Avrupa
ülkeleri hava sahasındaki problemler o sahayı kullanacak seferlerimizde gecikmelere yol açmaktadır. Bugün de Macaristan hava sahasından dolayı bazı seferlere 1 saati bulan kalkış kısıtlamaları verilmiştir. Etkilerini minimize etmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.(Fotoğraflı)
- İstanbul
Gökhan Özoğuz, İstanbul seçimi öncesi dua etti!
THY'nin rüya uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 25 Haziran'da İstanbul'da olacak
Babel yeni adresini açıkladı
Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'dan "İç çamaşırın belli oluyor" diyen takipçisine olay cevap