Son Dakika Haberleri: THY Genel Müdürü Ekşi, Erü Rektörü Çalış'ı Ziyaret Etti

THY Genel Müdürü Ekşi, Erü Rektörü Çalış'ı Ziyaret Etti

4 dakika önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Mimar ve Mühendislik Grubu tarafından ortaklaşan düzenlenen 'Hayal Edince' konulu konferans için ERÜ'ye gelen Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

THY Genel Müdürü Ekşi, Erü Rektörü Çalış'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Mimar ve Mühendislik Grubu tarafından ortaklaşan düzenlenen 'Hayal Edince' konulu konferans için ERÜ'ye gelen Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, THY Genel Müdürü Ekşi ile Rektör Prof. Dr. Çalış bir süre görüştü. Ziyaretin sonunda THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Rektör Prof. Dr. Çalış'a maket uçak hediye ederken; Rektör Çalış ise misafirine üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:42 Kaynak: İHA

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