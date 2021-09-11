THY Genel Müdürü Ekşi, yolcu ve kargo taşımacılığında ağustos ayı verilerini paylaştı - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, ağustosta 5,9 milyon yolcunun misafir edildiğini, kargo taşımacılığının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 arttığını bildirdi.

Ekşi, sosyal medya hesabından THY'nin yolcu ve kargo taşımacılığındaki ağustos ayı verilerini paylaştı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Toparlıyoruz. Daha da iyi olacak. Ağustos ayında, 5,9 milyon yolcumuzu misafir ettik. Kargo, 2019 yılının ağustos ayına göre yüzde 23,4 artarak 160 bin 796 tona ulaştı. Ocak-ağustos döneminde taşınan yolcu 26 milyona ulaştı. Sizlere kaliteli hizmet etmekten mutluyuz."