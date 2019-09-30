Son Dakika Haberleri: Thy görevlisinin deprem anında yolcuyu koruduğu anlar kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Thy görevlisinin deprem anında yolcuyu koruduğu anlar kamerada

1 saat önce

Silivri açıklarında meydana gelen depremde İstanbul Havalimanı'nda bir yolcuyu korumaya alan hizmet memuru güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Thy görevlisinin deprem anında yolcuyu koruduğu anlar kamerada, System.String[]
Silivri açıklarında meydana gelen depremde İstanbul Havalimanı'nda bir yolcuyu korumaya alan hizmet memuru güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da geçen perşembe günü meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul Havalimanı'nda da hissedildi. Sarsıntı anında, çalıştığı masanın altına giren yolcu hizmet memuru bir yolcuyu da masanın altına soktu. Memur ve yolcunun deprem anında masa altına girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Türk Havayolları Genel Müdürü Bilal Ekşi,  hizmet memurunun yolcuyu korumaya çalıştığı o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ekşi videoya, "Yolcumuz her zaman bize emanet! Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. Buna Anadolu insanı derler.. Yüreğinize sağlık." notunu düştü.

Görüntü Dökümü:
-Deprem anına ilişkin Ekşi'nin paylaştığı video


- İstanbul
İstanbul, Silivri, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sancaktepe'de genç bir kız kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu
Galatasaray'ın rakibi PSG, İstanbul'a geldi THY görevlisi, İstanbul depremi sırasında yolcuyu böyle korudu AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 17:25:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Thy görevlisinin deprem anında yolcuyu koruduğu anlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]