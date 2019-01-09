Son Dakika Haberleri: THY grev nedeniyle uçuşlarını iptal etti

THY grev nedeniyle uçuşlarını iptal etti

1 saat önce

THY, İtalya'da yapılacak grev nedeniyle bu ülkeye 11 Ocak tarihli uçuşlarını iptal etti.

THY grev nedeniyle uçuşlarını iptal etti, System.String[]
THY, İtalya'da yapılacak grev nedeniyle bu ülkeye 11 Ocak tarihli uçuşlarını iptal etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:50 

İtalya, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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