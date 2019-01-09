THY grev nedeniyle uçuşlarını iptal etti
1 saat önce
THY, İtalya'da yapılacak grev nedeniyle bu ülkeye 11 Ocak tarihli uçuşlarını iptal etti.
THY, İtalya'da yapılacak grev nedeniyle bu ülkeye 11 Ocak tarihli uçuşlarını iptal etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:50
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