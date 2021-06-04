THY, günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, THY, bugün günlük 863 uçuş sayısıyla Avrupa'da en fazla sefer yapan havayolu şirketi unvanını korudu.

"THY YÜKSEKTEN UÇUYOR"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevincimize ortak olur musunuz? Bugün günlük 863 sefer ile son 15 ayın rekorunu kırıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.

Ekşi'nin yaptığı paylaşım şöyle: