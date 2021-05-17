THY, günlük ortalama 518 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü - Son Dakika

THY'yi, 403 seferle Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 378 uçuşla Lufthansa , 4. sırasında 367 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 300 uçuşla KLM, 6. sırasında ise 261 uçuşla Wideroe yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş trafiği raporuna göre, THY söz konusu tarihteki günlük ortalama uçuş sayısıyla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

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