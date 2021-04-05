THY günlük ortalama 797 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor - Son Dakika

Raporda, bu tarihler arasında 76 bin 477 uçuş gerçekleştirildiği ve trafiğin yüzde 3,5 arttığı kaydedildi.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi 382 günlük uçuşla Air Lufthansa takip etti. Listenin 3. sırasında 380 uçuşla Air France, 4. sırasında 312 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 297 uçuşla Pegasus Havayolları, 6. sırasında ise 272 uçuşla KLM Royal Airline yer aldı.

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