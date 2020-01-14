THY Hartum-İstanbul seferini iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY Hartum-İstanbul seferini iptal etti - Son Dakika

THY Hartum-İstanbul seferini iptal etti

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'daki gelişmeler nedeniyle başkent Hartum'dan İstanbul'a bu gece yapacağı seferini iptal ettiğini duyurdu.

THY Hartum-İstanbul seferini iptal etti, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'daki gelişmeler nedeniyle başkent Hartum'dan İstanbul'a bu gece yapacağı seferini iptal ettiğini duyurdu.

THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 Ocak'ta yerel saatle 00.30'da Hartum Havalimanı'ndan planlanan TK0681 sefer sayılı Hartum-İstanbul uçuşu güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Sudan Sivil Havacılık Kurumu yetkilileri, havalimanı yakınlarında bazı askerlerin neden olduğu olaylardan dolayı hava trafiğinin güvenlik gerekçesiyle yerel saatle 20.00'ye kadar durdurulduğunu, ardından bu sürenin 5 saat daha uzatıldığını bildirmişti.

Ülkede istihbarat birimindeki bazı askerlerin görevlerine son verilmesinin ardından hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle başkent sokaklarında başlattıkları protesto, ordunun devreye girmesiyle sona ermişti.

Söz konusu gruplar, başkentte havalimanına çıkan bazı caddelerin de aralarında olduğu bazı yolları trafiğe kapatmış, havaya ateş açarak durumu protesto etmişti.

Türk Hava Yolları, İstanbul, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum
Yolunu kesen vatandaş, İmamoğlu'na açıkça sordu: Demirtaş'ın kitabını neden satıyorsunuz? Meteoroloji uzmanından İstanbul'a çok kritik uyarı! Perşembe ve Pazar günü 'asit yağmuru' bekleniyor Fenerbahçe Beko, ASVEL'i 86-64 yendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 05:12:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: THY Hartum-İstanbul seferini iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]