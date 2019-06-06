THY, Hartum seferini iptal etti
17 dakika önce
TURK Hava Yolları (THY), Sudan'da yaşanan olaylar nedeniyle 2 günden beri gerçekleştirmediği Hartum seferlerini bugün de iptal etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:45 Kaynak: DHA
TURK Hava Yolları (THY
), Sudan
'da yaşanan olaylar nedeniyle 2 günden beri gerçekleştirmediği Hartum
seferlerini bugün de iptal etti.
Sudan ordusu, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka önceki sabah müdahale etmiş ve müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.
- İstanbul
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