Son Dakika Haberleri: THY, Hartum seferini iptal etti
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THY, Hartum seferini iptal etti

17 dakika önce

TURK Hava Yolları (THY), Sudan'da yaşanan olaylar nedeniyle 2 günden beri gerçekleştirmediği Hartum seferlerini bugün de iptal etti.

THY, Hartum seferini iptal etti, System.String[]
TURK Hava Yolları (THY), Sudan'da yaşanan olaylar nedeniyle 2 günden beri gerçekleştirmediği Hartum seferlerini bugün de iptal etti. 

Sudan ordusu, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka önceki sabah müdahale etmiş ve müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:45 Kaynak: DHA
Türk Hava Yolları, Sudan, Hartum, Güncel
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