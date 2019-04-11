Thy, Hartum Seferini İptali Etti
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Türk Hava Yolları (THY), Sudan'da yaşanan askeri darbenin ardından ülkenin hava sahasının kapatılması nedeniyle başkent Hartum'a gerçekleştirmeyi planlandığı karşılıklı seferlerini iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY), Sudan'da yaşanan askeri darbenin ardından ülkenin hava sahasının kapatılması nedeniyle başkent Hartum'a gerçekleştirmeyi planlandığı karşılıklı seferlerini iptal etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:23 Kaynak: AA
Sudan'da ordunun yönetime el koymasının ardından Hartum Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu, sadece inişlere izin veriliyor.
Yaşanan gelişmeler üzerine THY, bu akşam saatlerinde karşılıklı olarak gerçekleştirmeyi planladığı TK680 ve TK681 sefer sayılı İstanbul-Hartum-İstanbul seferlerini, havalimanının uçuşlara kapatılması nedeniyle karşılıklı olarak iptal etti.
Hartum Havalimanı'nın uçuşlara açılmasının ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.
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