THY, HARTUM SEFERLERİNİ YİNE İPTAL ETTİ
1 saat önce
Türk Hava Yolları (THY), Sudan'daki gelişmeler nedeniyle dün iptal ettiği Hartum seferlerinin bugünde gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.
Türk Hava Yolları
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:41 Kaynak: DHA
(THY
), Sudan
'daki gelişmeler nedeniyle dün iptal ettiği Hartum
seferlerinin bugünde gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı. Sudan ordusu, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka önceki sabah müdahale etmiş ve müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.
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