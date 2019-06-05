Son Dakika Haberleri: THY, HARTUM SEFERLERİNİ YİNE İPTAL ETTİ
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THY, HARTUM SEFERLERİNİ YİNE İPTAL ETTİ

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'daki gelişmeler nedeniyle dün iptal ettiği Hartum seferlerinin bugünde gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

THY, HARTUM SEFERLERİNİ YİNE İPTAL ETTİ, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'daki gelişmeler nedeniyle dün iptal ettiği Hartum seferlerinin bugünde gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı. Sudan ordusu, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka önceki sabah müdahale etmiş ve müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:41 Kaynak: DHA
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