THY, hava muhalefeti dolayısıyla 19 Mart'taki 100 seferini iptal etti - Son Dakika
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THY, hava muhalefeti dolayısıyla 19 Mart'taki 100 seferini iptal etti

17.03.2022 19:47
THY, hava muhalefeti dolayısıyla 19 Mart'taki 100 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), 19 Mart'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 80 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 20 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), 19 Mart'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 80 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 20 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 80 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."

THY'nin aynı gerekçeyle 19 Mart'ta Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 20 seferi de iptal ettiği bildirildi.

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THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 100 seferini daha iptal etti THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 100 seferini daha iptal etti

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, İstanbul, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY, hava muhalefeti dolayısıyla 19 Mart'taki 100 seferini iptal etti - Son Dakika


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