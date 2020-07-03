THY haziran ayının son iki haftası Avrupa'da uçuş trafiğinin birincisi oldu - Son Dakika

THY haziran ayının son iki haftası Avrupa'da uçuş trafiğinin birincisi oldu

Avrupa hava sahasındaki uçuş trafiğini yöneten Eurocontrol verilerine göre Türk Hava Yolları (THY) en yakın rakibini bile neredeyse ikiye katlayarak haziran ayınının son iki haftasında Avrupa hava sahasında en çok uçuş gerçekleştiren havayolu oldu.

Avrupa hava sahasındaki uçuş trafiğini yöneten Eurocontrol verilerine göre Türk Hava Yolları (THY) en yakın rakibini bile neredeyse ikiye katlayarak haziran ayınının son iki haftasında Avrupa hava sahasında en çok uçuş gerçekleştiren havayolu oldu.

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Eurocontrol'ün genel direktörü olan Eamonn Brennan'ın Twitter hesabından paylaştığı verilerde THY'nin 15-29 Haziran tarihleri arasında uçuşlarını geçen yıla göre yüzde 14 artırarak 432 uçuş gerçekleştirdiği görülüyor.

THY'yi takip eden İskandinav Havayolları'nın ise 268 uçuş gerçekleştirdiği görüldü.

Mart ayında koronavirüsün küresel bir kriz niteliğine bürünmesiyle havayolları uçuşlarını durdurmak zorunda kalmıştı.

Türkiye'de de sektörün en büyükleri olan Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, yurt içi ve yurt dışı yolcu uçuşlarını birkaç ay boyunca gerçekleştirmedi.

Ancak 1 Haziran itibarıyla koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle iki şirket de iç hat uçuşlara başladı.

10 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak yurt dışı uçuşları başladı.

'ABD uçuşları güçlü konuma soktu'

Havacılık sektörüne dair bir haber sitesi olan Simple Flying ise THY'nin dünyanın en geniş uçuş ağlarından birine sahip olduğunu vurgulayarak THY öncülüğünde son birkaç haftada uçuşların canlandığını aktardı.

THY'nin nasıl Avrupa'da öncü havayolu konumuna geldiğine dair Simple Flying'de yer alan haberde şirketin pandemiden önce de ağını genişletmeye çalıştığı vurgulandı.

Şirketin 'inanılmaz' bir şekilde 125 ülkeye uçmaya başladığı; ancak pandemiyle nisan ayında tahliye seferleri dışında neredeyse hiçbir uçuşun gerçekleştirmediği aktarıldı.

ABD uçuşlarına başlaması ve ağını genişletmesinin THY'yi güçlü bir pozisyona soktuğu belirtildi.

Haber sitesine konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı ise "dünyanın krizin üstesinden gelmesinin ardından hava taşımacılığının tekrar güçleneceğini" söyleyerek THY'nin yeni normal standartlara tamamen adapte olarak hizmet verdiğini belirtti.

Türk Hava Yolları, Twitter, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 21:32 

Son Dakika Dünya THY haziran ayının son iki haftası Avrupa'da uçuş trafiğinin birincisi oldu - Son Dakika Dünya

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