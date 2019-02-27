Son Dakika Haberleri: THY Hindistan ve Pakitsan'dan Çok Sayıda Transit Yolcu Taşıyor

THY Hindistan ve Pakitsan'dan Çok Sayıda Transit Yolcu Taşıyor

1 saat önce

Pakistan ve Hindistan arasında gerilim tırmanırken iki ülkeden 2018 yılında Türkiye'ye toplam 261 bin kişi geldi.

THY Hindistan ve Pakitsan'dan Çok Sayıda Transit Yolcu Taşıyor, System.String[]
Pakistan ve Hindistan arasında gerilim tırmanırken iki ülkeden 2018 yılında Türkiye'ye toplam 261 bin kişi geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılında Hindistan vatandaşı 147 bin kişi, Pakistan vatandaşı ise 114 bin kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Türkiye'de son dönemlerde düğün yapmayı tercih eden Hindistan'ın zengin ailelelerinin düğünleri de eksik olmuyor. 

THY çok sayıda transit yolcu taşıyor

Türk Hava Yolları'nın ise Hindistan'da Bombay ve Yeni Delhi'ye; Pakistan'da ise Karaçi, İslamabad ve Lahore'a uçuşları bulunuyor. THY iki ülkeden önemli sayıda transit yolcu taşıyor. THY özellikle Hindistan ve Pakistan'dan İstanbul Atatürk Havalimanı aktarmalı İngiltere ve ABD'ye çok sayıda transit yolcu taşıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:48 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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