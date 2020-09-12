THY HOSTESİ ELLERİYLE SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY)'nda kabin memuru olarak görev yapan Duru Dilek Bozan, İstanbul'un özellikle Kuzey bölgelerine yol kenarına bırakılan ve yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için seferber oldu. Kendisine ait aracıyla mama ve su taşıyan hayvansever kabin memuru, sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.

Duru Dilek Bozan, dört yıldır THY'de kabin memuru olarak çalışıyor. Gökyüzüne tutkuyla bağlı olan Bozan, uçuşlarının yanı sıra bir hayvansever olarak da sokak hayvanlarının yardımına koşuyor. Görev için İstanbul Havalimanı'na gidip gelen genç kabin memuru, yol kenarına bırakılan sokak hayvanları için harekete geçti. Bir süre kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayan Duru Dilek Bozan, 6 ay önce "Uçan Patiler" adıyla sosyal medyada bir hesap açtı. Başta mesai arkadaşları olmak üzere sosyal medyadan hayırseverlerin de desteğini alan Bozan, toplanan yardımlar sayesinde daha fazla sokak hayvanının ihtiyacını karşılıyor.

HAYIRSEVERLERDEN DESTEK BEKLİYOR

Uçuşunun olmadığı günlerde, kilolarca mamayı havalimanı çevresindeki bölgelere aracıyla taşıyan Duru Dilek Bozan, aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.

Daha fazla sokak hayvanına yardım etmek istediğini belirten Bozan, "Uçan Patiler" hareketini büyütmek istiyor. Bozan, "Bir kabin memuru olarak gökyüzünde olmak ve uçmak benim hayatımın bir parçası. İnsanları sevdiklerine güvenli ve sağlıklı şekilde ulaştırmak ise önemli bir görevim. Bu göreve giderken havalimanı yolu üzerindeki köylerde birçok sokak hayvanının yaşam mücadelesi verdiğini fark ettim ve onların hayatına güven ve sağlık sunabilmek için uçan patiler'i kurdum. Bu noktada ekip arkadaşlarımın çok büyük desteği oluyor. Bırakılan hayvanlarının, yiyecek ekmeği yok, kimsesi yok. Üşüyor, ıslanıyor, korkuyor, aç kalıyor, susadığı için kirli su içiyor, dövülüyorlar. Onlar bize Allah'ın emaneti dilsiz kullarıdır. Tüm bu problemleri görmezden gelmek, onları bekleyen kötü sonlara terk etmek, insani, ahlaki ve toplumsal yönden kesinlikle kabul edilebilir bir davranış olmadığını düşünüyorum. Kış yaklaşıyor, minik dostlarımızın yuva, mama, mama kabı ve veteriner ihtiyaçları artacak. Bu ihtiyaçlar komşularımdan topladığım pet şişelere su doldurup getirmekle veya evden taşıdığım battaniyelerle çözebileceğim bir durum değil. Tüm hayırseverlerden destek bekliyorum" dedi.

"HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEDEN YARDIM YAPMAK MÜMKÜN"

Sokak hayvanları için bağış yapmak isteyen hayvan severleri "uçan patiler" adlı sosyal medya hesabındaki mama kumbarasına yönlendiren Duru Dilek Bozan, "Anlaşmalı olduğum bir uygulama, kullanıcılarının attığı adımları gün sonunda ödüle dönüştürüyor. Siz de bu ödülü uçan patiler'e mama olarak bağışlayabiliyorsunuz. İstedikten sonra minik dostlarımızın yanında olmak çok kolay" ifadelerini kullandı.