Son Dakika › Güncel › THY iç hatlarda 14 büyükşehire sefer düzenleyecek - Son Dakika
THY iç hatlarda 14 büyükşehire sefer düzenleyecek
7 saat önce
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda yarın 00.01'den itibaren sadece 14 büyükşehire sefer yapılacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda yarın 00.01'den itibaren sadece 14 büyükşehire sefer yapılacağını duyurdu.
Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İç hatlarda pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki büyükşehirlere sefer yapılacaktır. İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir. Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız." bilgisini verdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:22 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti