Son Dakika Haberleri: THY ile bayram tatilinde 1 milyon 930 bin yolcu uçacak
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THY ile bayram tatilinde 1 milyon 930 bin yolcu uçacak

2 saat önce

Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ramazan Bayramı tatilinde 930 bini iç hat olmak üzere 1 milyon 930 bin yolcunun THY ile seyahat edeceğini duyurdu.

THY ile bayram tatilinde 1 milyon 930 bin yolcu uçacak, System.String[]
Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal EkşiRamazan Bayramı tatilinde 930 bini iç hat olmak üzere 1 milyon 930 bin yolcunun THY ile seyahat edeceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından, "Bayram tatilinde sizleri sevdikleriniz ile buluşturmak için 1-9 Haziran' da 129 ek sefer, 1 milyon 930 bin misafir. İç hat misafir 930 bin. 12 bin 624 sefer yapacağız. Bayram gidiş ve dönüşlerde yoğunluk beklenmektedir. Lütfen dikkate alınız. Emniyet ve mutluluk ile" açıklamasını yaptı. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:50 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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