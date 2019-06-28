Son Dakika Haberleri: THY ile bugün 240 bin yolcu uçacak
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THY ile bugün 240 bin yolcu uçacak

1 saat önce

Türk Hava Yolları ile bugün 240 bin yolcunun seyahat edeceği duyuruldu.

THY ile bugün 240 bin yolcu uçacak, System.String[]
Türk Hava Yolları ile bugün 240 bin yolcunun seyahat edeceği duyuruldu. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugün yüzde 87 doluluk oranı ile 240 bin yolcumuzu uçaklarımızda misafir ediyoruz.THY olarak, emniyet ve konfor ile sizleri varacağınız yere ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz" açıklamasını yaptı.(Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:14 Kaynak: DHA
Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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