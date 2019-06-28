THY ile bugün 240 bin yolcu uçacak
1 saat önce
Türk Hava Yolları ile bugün 240 bin yolcunun seyahat edeceği duyuruldu.
Türk Hava Yolları
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:14 Kaynak: DHA
ile bugün 240 bin yolcunun seyahat edeceği duyuruldu. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi
, "Bugün yüzde 87 doluluk oranı ile 240 bin yolcumuzu uçaklarımızda misafir ediyoruz.THY olarak, emniyet ve konfor ile sizleri varacağınız yere ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz" açıklamasını yaptı.(Fotoğraflı)
- İstanbul
Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak
İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş
İBB önünde İmamoğlu aleyhinde bildiri okuyanlar konuştu: Talimatla oradaydık
Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, belediyeye dolmuşla gidip geliyor