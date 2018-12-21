THY ile IndiGo'dan anlaşma

Kod paylaşımı anlaşması yapan iki hava yolu şirketi, Türkiye ile Hindistan arasında ve ötesindeki hatlarda seyahat edecek yolculara esnek seyahat imkanı sağlayacak.

Kod paylaşımı anlaşması yapan iki hava yolu şirketi, Türkiye ile Hindistan arasında ve ötesindeki hatlarda seyahat edecek yolculara esnek seyahat imkanı sağlayacak.

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