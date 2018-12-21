THY ile IndiGo'dan anlaşma
4 saat önce
Kod paylaşımı anlaşması yapan iki hava yolu şirketi, Türkiye ile Hindistan arasında ve ötesindeki hatlarda seyahat edecek yolculara esnek seyahat imkanı sağlayacak.
Kod paylaşımı anlaşması yapan iki hava yolu şirketi, Türkiye ile Hindistan arasında ve ötesindeki hatlarda seyahat edecek yolculara esnek seyahat imkanı sağlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:33
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