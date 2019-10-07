THY ile İŞKUR arasında anlaşma

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde kadın kabin memuru alacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, istikrarla devam ettirdiği büyüme sürecinde kabin memuru olarak yer almak isteyen yeni çalışma arkadaşlarına yönelik Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İl Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

THY Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Abdulkerim Çay ile İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen tarafından imzalanan protokolle bayrak taşıyıcı hava yolu yeni çalışma arkadaşlarını ailesine dahil edecek. İlgili iş birliği kapsamında 700 başvuru sahibinin THY ailesinde istihdamı sağlanacak.

İmza sonrası iş birliğine ilişkin açıklama yapan Çay, dünyanın en iyi hava yolu olma hedefiyle izledikleri yol haritasında her geçen gün belirli bir mesafe katettiklerini belirtti.

Çay, seyahat deneyiminin hemen hemen her aşamasında hayata geçirdikleri yenilikçi icraatlar, hızla büyüyen filo ve uçuş ağıyla gelişimi bilfiil sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu gelişim süresince istikrarla büyüyen markamızda tabiatıyla oluşan insan kaynağı ihtiyacını gereğince karşılayabilmeye yönelik çalışmalarımızı titizlikle ele alıyor, yolculuğumuzda bizlere eşlik edecek yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu büyümenin sağlıklı ve sağlam normlarda devamını getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda, bugün burada imza altına aldığımız protokolle duyurduğumuz bayan kabin memuru alımı iş ilanımızla yolcumuza doğrudan dokunan yüzümüz olan kabin memuru arkadaşlarımızı giderek genişleyen ailemizin bir ferdi olmaya davet ediyor, başarı hikayemizde katkı sahibi olmaya çağırıyoruz."

Bugün hava yolu şirketinin resmi kanallarında da duyurulan ilan doğrultusunda, başvuru sahiplerinde aranılacak başlıca özellikler, aranılan genel koşullar, tercih edilen sağlık ve fiziki koşullar, başvuru şekli ve izlenecek yol açıklanarak, kabin memuru adayı değerlendirme süreçleri belirtildi.