THY ile LOT mevcut kod paylaşım anlaşmasını genişletti
1 saat önce
THY, Polonya'nın hava yolu şirketi LOT Hava Yolları ile mevcut kod paylaşım anlaşmasını genişleterek karşılıklı yeni hatları ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:08
THY, Polonya
'nın hava yolu şirketi LOT Hava Yolları ile mevcut kod paylaşım anlaşmasını genişleterek karşılıklı yeni hatları ekledi.
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