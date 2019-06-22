Son Dakika Haberleri: THY ile LOT mevcut kod paylaşım anlaşmasını genişletti
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THY ile LOT mevcut kod paylaşım anlaşmasını genişletti

1 saat önce

THY, Polonya'nın hava yolu şirketi LOT Hava Yolları ile mevcut kod paylaşım anlaşmasını genişleterek karşılıklı yeni hatları ekledi.

THY ile LOT mevcut kod paylaşım anlaşmasını genişletti, System.String[]
THY, Polonya'nın hava yolu şirketi LOT Hava Yolları ile mevcut kod paylaşım anlaşmasını genişleterek karşılıklı yeni hatları ekledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:08 
Polonya, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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