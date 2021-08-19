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THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik - Son Dakika

THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik

19.08.2021 11:07

Taliban'dan kaçanlar Türk Büyükelçiğinin ve Ankara'nın planladığı tahliye operasyonu ile ülkemize getirildi. Halkın akın ettiği havaalanındaki THY uçağının içinde Türk vatandaşların yanı sıra Afganistan'ın Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar ve milletvekilleri de yer aldı. Bu kurtuluş yolculuğunun detaylarını anlatan üst düzey Afgan yetkili, "İyi ki Türkiye varmış dedik" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Afganistan'da tüm kontrolü ele geçiren Taliban, son olarak başkent Kabil'e girdiğinde ülkede büyük bir kaçış başladı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte ülkeden kaçtı, sivil halk ise canları pahasına havalimanından havalanacak olan uçakların peşinde koştu.

TAHLİYE OPERASYONU PLANLANDI

Ülkede bulunan Türkler ve önemli devlet adamlarının güvenli bir şekilde Afganistan'ı terk etmesi içinse bir plan gerekiyordu. Türk Büyükelçiliği, şehirde bulunan Türk vatandaşları ve Türkiye'ye yakın Afgan devlet adamları ile temasa geçerek tahliye planını anlattı. Türk Büyükelçiliği ve Ankara'nın temasları sonunda planlanan kurtarma operasyonu ile tahliyeler gerçekleştirildi.

ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİLER

Hürriyet'in haberine göre; Afgan devlet adamları evlerini, otomobillerini, hayatlarını geride bırakarak Kabil Havalimanı'na ulaşmaya çalıştı. Binlerce insan oraya doğru akın ediyordu. Afgan devlet adamları ve Türk vatandaşlarının ulaşmayı hedefledikleri ilk yer Kabil Havalimanı'ndaki Türk askeri birliğiydi. Türk Büyükelçiliği, Türkiye'ye getirilecek kişilerin isimlerinden araba plakalarına kadar tüm bilgileri önceden askeri birliğe vermişti. Hem Afgan devlet adamları hem de Türk vatandaşları uçağa geçmeden önce Türk askeri birliğinde beklediler.

İZDİHAMDAN KIL PAYI KURTULDULAR

Uçağa alınacakları sırada havalimanındaki yaklaşık 3 bin kişi Türk uçağına doğru koşuyordu. Bu sırada devreye Türk askeri birlikleri girdi, tanklarla ve araçlarla kalabalığın önünü kesti. Kalabalık durmuş, istikametini hemen yan pistteki ABD uçağına çevirmişti. İşte tüm dünyanın dehşetle izlediği, insanların tekerlere tutunarak havalanan ABD uçağına binmeye çabaladığı o anlarda, yan pistteki THY uçağı kurtuluş yolculuğu için sessizce bekliyordu.

BAKANLAR VE ÜST DÜZEY İSİMLER YER ALDI

THY'nin TK707 sefer sayılı uçağının içinde Türkiye'ye gelmeyi bekleyen 324 yolcu arasında çok önemli Afgan devlet adamları da vardı. Onlar Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı Muhammet Sarver Danış, Afgan Dışişleri Bakanı Muhammet Hanif Atmar, Afganistan Milli İstihbarat Başkanı Akmet Zia Saraj, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Abdul Matin Bek, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi 1. Başkan Yardımcısı Dr. Enayatullah Babür Farahmand, üç eski bakan ve üç milletvekiliydi. Uçağa bindikleri an ağızlarından çıkan ilk kelime "Şükür" oldu.

"İYİ Kİ TÜRKİYE VARMIŞ' DEDİK"

Uçaktakilerden biri de Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi 1. Başkan Yardımcısı Dr. Enayatullah Babür Farahmand kurtuluş yolculuğunu şöyle anlattı: "Uçağa bindiğimizde 'İyi ki Türkiye varmış, hayatımızı Türkiye kurtardı' diye duygularımızı birbirimize ifade ediyorduk. Türkiye'ye 40 kadar Afgan devlet adamı geldi. Özellikle Türkiye'ye geldiğimizde, kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda Türkiye'nin bizim için yaptıklarına minnettardık. Oradan, Taliban'ın elinden kurtuluşumuzun Türkiye sayesinde olduğunu biliyoruz. Taliban bizi ilk başta hapse atmasa bile evimizde gözetim altında tutacaktı, çok hakaret görecektik. Biz çıkmaya mecbur olduk, çünkü onları eskiden beri tanıyoruz. Bu sadece can korkusu değil, Taliban bizim gururumuza ve değerlerimize hakaret ediyordu. Kurtuluşumuz Türkiye sayesinde oldu. Minnettarız."

THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik

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Son Dakika Dünya THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)
  • Zor Hayat: Her zaman dediğim gibi yine üst elit grubu kurtuldu. Diğer gariban Afgan halkı ne yapacak. Olan yine garibana oldu. Allah yardımcıları olsun Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır
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