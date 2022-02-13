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Türk Hava Yolları Atina'da 75. yılını kutluyor - Son Dakika

Türk Hava Yolları Atina'da 75. yılını kutluyor

13.02.2022 11:00
Türk Hava Yolları Atina'da 75. yılını kutluyor

Beş ayrı kıtadaki 128 ülke ile en fazla uluslararası noktaya uçuş gerçekleştiren havayolu olan Türk Hava Yolları ilk uluslararası uçuş noktası Atina'da 75. yılını kutluyor.

Beş ayrı kıtadaki 128 ülke ile en fazla uluslararası noktaya uçuş gerçekleştiren havayolu olan Türk Hava Yolları ilk uluslararası uçuş noktası Atina'da 75. yılını kutluyor. İlk kez 12 Şubat 1947 tarihinde Ankara – İstanbul- Atina rotasını takip ederek uluslararası gökyüzüyle tanışan Türk Hava Yolları için bu uçuş ay yıldızlı bayrağı yurtdışında ilk kez dalgalandırması nedeniyle ayrı bir anlam taşıyor.

TC-ABA kuyruk kodlu DC-3 tipi uçakla gerçekleştirilen ilk yurtdışı uçuş 12 Şubat 1947 günü saat 10.00'da Ankara'dan havalandı ve İstanbul'daki misafirlerini de alarak o dönem ismi Hassani Airport olan Atina Havalimanı'na hareket etti. Toplam 2 saat 40 dakika süren ilk yurtdışı uçuşunda dönemin Devlet Hava Yolları Genel Müdürü Osman Nuri Baykal da yer aldı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat Atina uçuşlarının yıldönümü ile ilgili, "Ay yıldızlı bayrağımızı ülkemiz sınırları dışına taşıma onurunu ilk kez bundan tam 75 yıl önce Atina'da yaşadık. 12 Şubat 1947'de yolcularımızı 30 koltuk kapasiteli uçağımız ile iki komşu ülke arasında taşırken bugün milyonlarca misafirimizi kıtaları aşarak sevdiklerine kavuşturuyoruz. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile ağırlamaya, bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi.

UÇUŞLARDA ÖZEL ANONS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Atina uçuşlarının 75. yıl dönümü küresel taşıyıcının 12 Şubat tarihli İstanbul- Atina uçuşlarında özel bir anons ile kutlandı. Kabin ekibinin gerçekleştirdiği anonsta; "Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak bugün ilk yurtdışı uçuş noktamız olan Atina uçuşlarımızın 75. yılını kutluyoruz. Aradan geçen zamanda havacılıkta çok şey değişse de Türk Hava Yolları ailesinin sizinle gökyüzünde buluşmaktan duyduğu heyecan ve mutluluk hep ilk günkü gibi kaldı. Birlikte nice yıllar dünyayı keşfetmeye devam edelim" denildi. Yolcular ise özel anonsa alkışlarla katıldı.

Yetmiş beş yıl önce 33 uçaktan oluşan filosuyla ilk yurtdışı uçuşunu gerçekleştiren Türk Hava Yolları bugün 371 uçaktan oluşan dünyanın en genç filolarından biriyle Atina'ya 4, Selanik'e ise 2 frekans haftalık uçuş gerçekleştiriyor ve bu şehirleri dünyanın diğer 127 ülkesine bağlıyor.

SELANİK UÇUŞLARINDA TK 1881 DETAYI

Türk Hava Yolları'nın Yunanistan'daki ikinci uçuş noktası olan ve 2001 yılında ilk kez uçmaya başladığı Selanik seferlerinde ise uçuşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Hava Yolları'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılına ithafen TK 1881 uçuş koduyla gerçekleştiriliyor.


Türk Hava Yolları Atina'da 75. yılını kutluyor
Türk Hava Yolları Atina'da 75. yılını kutluyor
Türk Hava Yolları Atina'da 75. yılını kutluyor
Türk Hava Yolları Atina'da 75. yılını kutluyor
Türk Hava Yolları Atina'da 75. yılını kutluyor
Türk Hava Yolları Atina'da 75. yılını kutluyor
Türk Hava Yolları Atina'da 75. yılını kutluyor
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Türk Hava Yolları, Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk Hava Yolları Atina'da 75. yılını kutluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Hava Yolları Atina'da 75. yılını kutluyor - Son Dakika
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